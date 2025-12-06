US-Regisseur Francis Fort Coppola trennt sich von einem Uhren-Unikat. Ein anonymer Bieter legt dafür mehr als zehn Millionen Dollar hin. Was macht die Armbanduhr so wertvoll?
06.12.2025 - 22:38 Uhr
New York - Eine Armbanduhr aus dem Besitz des US-Regisseurs Francis Ford Coppola (86) hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Ein anonymer Telefonbieter ersteigerte die "F.P. Journe FFC Prototype" für 10,8 Millionen Dollar (rund 9,3 Millionen Euro), wie das Auktionshaus Philipps mitteilte.