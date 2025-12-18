Macaulay Culkin spricht in einem Interview über seinen berühmtesten Film. Warum seine Kinder ihn noch nicht mit der Kultfigur verbinden – und weshalb der Weihnachtsklassiker für ihn heute eine ganz neue Bedeutung hat.

Mehr als 35 Jahre nach dem Kinostart von „Kevin – Allein zu Haus“ spricht Macaulay Culkin heute ungewöhnlich offen über den Film, der ihn als Kind weltberühmt machte. In einem Gespräch mit dem YouTube-Format „Mythical Kitchen“ erklärte der frühere Kinderstar, warum sich sein Verhältnis zu der Rolle des Kevin McCallister grundlegend verändert hat – vor allem, seit er selbst Vater ist.

Culkin ist seit 2017 mit der Schauspielerin Brenda Song zusammen. Sie haben zwei Söhne: Dakota, benannt nach Culkins verstorbener Schwester, wurde 2021 geboren; 2023 kam Carson zur Welt.

„Die Illusion ist noch da“

Culkin sagte, er sei inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem er seinen Platz im Leben akzeptiert habe. „Für mich bin ich sehr glücklich mit meiner Situation“, erklärte er. Seine Kinder würden seine Bekanntheit bislang nur bruchstückhaft begreifen. Während sie Serienrollen ihrer Mutter Brenda Song erkennen könnten, sei Kevin McCallister für sie noch immer eine eigenständige Figur. „Wenn sie Kevin sehen, nennen sie ihn einfach Kevin. Die Illusion ist noch da“, sagte Culkin.

Culkin schilderte in dem YouTube-Format eine Szene aus dem Familienalltag, die für ihn besonders bezeichnend war. Sein Sohn habe sich kürzlich ein altes Familienfoto mit allen von Culkins sechs Geschwistern angesehen. „Seine Augen blieben an mir hängen, und er sagte: ‚Hey, der Junge sieht aus wie Kevin.‘ Und ich habe gesagt: ‚Ja, stimmt, oder?‘“ Langsam beginne sein Sohn, Zusammenhänge zu erkennen. „Ich versuche, die Illusion so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Wie beim Weihnachtsmann“, sagte Culkin – wissend, dass sie irgendwann verschwinden werde. „Irgendein Kind auf dem Pausenhof wird es ihm schon verderben.“

Vom Kinderjob zum Vaterstolz

Auch über den Film selbst sprach Culkin ungewöhnlich reflektiert. Er könne „Kevin – Allein zu Haus“ heute problemlos ansehen, ebenso wie den Großteil seiner früheren Arbeiten. „Es bekommt eine völlig andere Bedeutung, seit ich Kinder habe“, sagte er. Früher sei der Film für ihn in erster Linie ein Job gewesen. „Damals war es einfach ein Gig. Heute ist es etwas, neben dem ich stehen kann, auf das ich stolz bin und das ich meinen Kindern zeigen kann.“

Culkin betonte, dass er sich nicht mehr von seiner bekanntesten Rolle distanziere. „Ich laufe nicht davor weg, ich verstecke mich nicht. Im Gegenteil: Ich nehme es an.“ Besonders wichtig sei ihm, den Film mit anderen zu teilen. „Ich mag es, diesen Film mit Menschen zu teilen. Das ist ziemlich besonders, weil er inzwischen 35 Jahre alt ist.“

Gemeinsam im Kino lachen - auch 35 Jahre später

Dabei gehe es für ihn nicht nur um Nostalgie, sondern um das gemeinsame Erleben. Viele Zuschauer hätten den Film seit Jahrzehnten nicht mehr im Kino gesehen. „Es ist 35 Jahre her, dass die meisten dieser Leute mit Gleichgesinnten im Kino saßen und über dieselben Witze gelacht haben“, sagte Culkin. Dieses gemeinsame Lachen mache einen Unterschied: „Man lacht lauter, wenn andere dabei sind.“ Heute seien viele dieser Zuschauer selbst Eltern, die den Film mit ihren Kindern neu entdeckten – „und ihn so schätzen, wie er eigentlich gedacht war“.

Diese Haltung spiegelt sich auch in Culkins jüngsten Projekten wider. In den vergangenen Monaten tourte er mit „Kevin – Allein zu Haus“ durch die USA. Neben Filmvorführungen gab es Gespräche mit dem Publikum und Fragerunden. Für Culkin ist der Film damit nicht nur Teil seiner Vergangenheit, sondern ein Werk, das weiterlebt und Generationen verbindet.

Macaulay Culkin wurde 1990 mit „Kevin – Allein zu Haus“ schlagartig weltberühmt und gehörte in den frühen 1990er-Jahren zu den erfolgreichsten Kinderdarstellern Hollywoods. Nach weiteren Erfolgen zog er sich zeitweise aus dem Filmgeschäft zurück, um ein normales Leben zu führen. Seit den frühen 2000er Jahren ist er immer wieder als Schauspieler und Musiker aktiv. Er selbst, so beschrieb er es im Interview, sieht sich als „Schauspiel-Rentner“, der ab und zu für einen Job zurückkehrt. Heute spricht er ohne Bitterkeit über seine Zeit als Kinderstar – und mit sichtbarer Ruhe über den Film, der sein Leben geprägt hat.