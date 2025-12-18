Macaulay Culkin spricht in einem Interview über seinen berühmtesten Film. Warum seine Kinder ihn noch nicht mit der Kultfigur verbinden – und weshalb der Weihnachtsklassiker für ihn heute eine ganz neue Bedeutung hat.
Mehr als 35 Jahre nach dem Kinostart von „Kevin – Allein zu Haus“ spricht Macaulay Culkin heute ungewöhnlich offen über den Film, der ihn als Kind weltberühmt machte. In einem Gespräch mit dem YouTube-Format „Mythical Kitchen“ erklärte der frühere Kinderstar, warum sich sein Verhältnis zu der Rolle des Kevin McCallister grundlegend verändert hat – vor allem, seit er selbst Vater ist.