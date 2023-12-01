Ein paar Schneeflocken fallen, und bei den meisten Menschen verfliegt die miese Stimmung der grauen Tage. Warum uns Schnee in ein kleines High versetzt – und sogar Hemmungen fallen lässt.
40 Minuten in einer schneebedeckten Landschaft reichen – und schon geht es uns Menschen besser. Selbst die kleinen Speckröllchen, die Lebkuchen und gebrannte Mandeln hinterlassen haben, stören uns dann weniger. Eine Auszeit im Schnee lenkt die Aufmerksamkeit weg vom Aussehen und macht uns zufriedener mit dem eigenen Körper, auch wenn dieser nicht perfekt ist, wie Forscherinnen und Forscher von Unis in Polen und Großbritannien in einer Studie von 2022 feststellten. Das wirkt sich wiederum auf das allgemeine Wohlbefinden aus. Aber der Schnee weckt noch andere Seiten in uns.