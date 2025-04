Kurz vor der Entscheidung im Machtkampf um die Besetzung der Thüringer BSW-Spitze hat Parteigründerin Wagenknecht Stellung bezogen: Sie unterstützt die Gegenkandidatin von BWS-Chefin Wolf.

red/dpa 25.04.2025 - 13:58 Uhr

Einen Tag vor der Neuwahl der Thüringer BSW-Spitze hat Parteigründerin Sahra Wagenknecht indirekt Stellung gegen BSW-Landeschefin und Vize-Ministerpräsidentin Katja Wolf bezogen. In einem Brief an die Thüringer BSW-Mitglieder, der der dpa vorliegt, warb sie für eine „Neuaufstellung des Landesvorstandes“ und unterstützte erneut die Herausforderin von Wolf, die Thüringer Landtagsabgeordnete Anke Wirsing. Zuerst berichtete Funke Medien Thüringen über den Brief.