Mühsam schleppen sich Grüne und CDU im Land bis zum Ende ihrer Amtszeit. Ein Koalitionsinfarkt ist angesichts der Ampel-Erfahrungen im Bund nicht zu erwarten. Erste Untersuchungsbefunde aber stimmen nachdenklich.

Reiner Ruf 07.01.2025 - 12:07 Uhr

Wie die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg durch den Bundestagswahlkampf kommt, ist noch nicht ausgemacht. Bisher sind beide Partner darauf bedacht, Konflikte unter der Decke zu halten. Auf der Bühne lächelt man sich etwas gezwungen an, hinter den Kulissen wird gelästert. Zumal den Grünen ist daran gelegen, Ruhe zu halten. Sie haben für einen Verbleib an der Regierungsmacht über die Landtagswahl im März 2026 kaum eine Alternative zur CDU – schon gar nicht, wenn sie als Zweiter über die Ziellinie liefen und nicht mehr den Ministerpräsidenten stellten. In diesem Fall befänden sie sich in derselben Lage wie die Christdemokraten nach der Wahl 2016: Sie wären nackt, bloße Bittsteller, die warten müssten, für wen sich CDU-Landeschef Manuel Hagel als Regierungspartner entschiede. Von der grünen Agenda bliebe nichts mehr übrig. Doch fänden die Grünen um ihren Spitzenkandidaten Cem Özdemir sicherlich Gründe, weshalb ihr Mittun in der Regierung für das Wohl des Landes unabweisbar wäre.