Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit einer Sonnenbrille für Spekulationen gesorgt. Was steckt hinter seinem Auftritt mit Sonnebrille?
22.01.2026 - 17:41 Uhr
Mehrfach war Macron bereits vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit einer Sonnenbrille vor die Kameras getreten. Im Gegensatz zu früheren Situationen, verlor er in Davos allerdings kein Wort über den Hintergrund. Die Erklärung dafür hatte er bereits einige Tage zuvor bei einem Termin in Frankreich geliefert.