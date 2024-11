Die Macy’s Thanksgiving Day Parade zieht bei trübem Wetter durch die Straßen von New York. Zum 98. Mal laufen Tausende Menschen in Formationen, mit Ballons und Wagen am Central Park vorbei über die 6th Avenue zum Macy’s Herald Square.

Die Riesen-Ballons werden bei der jährlichen Thanksgiving-Parade, die von der großen Kaufhauskette Macy’s veranstaltet wird, mehrere Kilometer durch die Straßen der Millionenmetropole gezogen. Begleitet werden sie von Tausenden Tänzern, Fahnenträgern, Musikern und Kostümierten. Mehr als drei Millionen Zuschauer stehen jedes Jahr am Streckenrand. Vergangenes Jahr hatten rund 30 Millionen Menschen das Spektakel, das seit rund 100 Jahren stattfindet, im Fernsehen gesehen.

Regen bei der Macy’s Thanksgiving Day Parade

Trotz des Regens schauen sich auch in diesem Jahr wieder viele Besucherinnen und Besucher die Parade an. Sie haben sich mit Regenschirmen und Regencapes für die schlechten Verhältnisse gewappnet. Auch viele der Mitlaufenden sind mit Regencapes, einige auch mit Schirmen, ausgestattet. Die Freude lassen sich die New Yorker aber nicht nehmen.

Aber nicht nur vor Ort wird die Parade gerne verfolgt. Auch im Fernseher oder im Livestream schauen sich viele Menschen den Umzug an. Allein der Livestream von CNBC auf Youtube wurde zwischenzeitlich von mehr als 25.000 Menschen verfolgt und rege kommentiert. Gerade die 22 Riesen-Ballons erfreuen die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei besonders. Teilweise werden auch Erinnerungen an die Vergangenheit wieder hervorgerufen.

Die Polizei nimmt Demonstranten fest. Foto: AP/Julia Demaree Nikhinson

Zwischenzeitlich wurde die Parade von einer propalästinensischen Demonstration auf der 6th Avenue unterbrochen. Die Polizei löste die Protestaktion auf und die Thanksgiving Day Parade konnte sich weiter den Weg durch New Yorks Straßen bahnen. Die Demonstranten wurden von der Polizei verhaftet.

Aufblasen der Ballons ist eine Tradition

Das traditionelle Aufblasen riesiger Heliumballons für die Thanksgiving-Parade hat auch in diesem Jahr wieder Hunderte Menschen angezogen. Am Central Park in der New Yorker Upper West Side in Manhattan nahmen die Figuren für den Festzug am Abend vor der Parade klarere Formen an. Darunter sind in diesem Jahr neben klassischen Ballons wie Sponge Bob auch neue, unter anderem Minnie Maus, Goku von der Serie „Dragon Ball“ und der Superheld Spider Man.

Das öffentliche Aufblasen der Ballons ist eine vor allem bei Kindern in New York beliebte Tradition. An der Erfindung der Ballon-Tradition war in den 1920er Jahren auch der deutsch-amerikanische Puppenspieler Tony Sarg beteiligt.