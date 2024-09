Die spanische Zeitung „El País“ kommentiert am Mittwoch den Zustand der SPD. Dabei lässt sie kein gutes Haar an Bundeskanzler Olaf Scholz.

red/dpa 25.09.2024 - 08:54 Uhr

Die spanische Zeitung „El País“ kommentiert am Mittwoch den Zustand der SPD: „Es stimmt etwas nicht, wenn ein sozialdemokratischer Bundeskanzler nicht in einem Bundesland Wahlkampf machen kann, in dem seine Partei, die SPD, 30 Jahre regiert hat und in dessen Hauptstadt Potsdam er seinen Wohnsitz hat. Olaf Scholz ist zu einer toxischen Figur geworden und deshalb wurde er auch zu keiner Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg eingeladen.