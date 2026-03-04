Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez bekräftigt sein „Nein zum Krieg“ gegen den Iran – trotz Trumps Drohung mit Handelsstopps. Er nennt den Iran-Krieg in Madrid eine „Katastrophe“.
Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat sein "Nein zum Krieg" gegen den Iran ausdrücklich wiederholt – trotz der Drohung von US-Präsident Donald Trump, den Handel mit dem EU-Land zu stoppen. Sánchez bezeichnete den Iran-Krieg am Mittwoch in Madrid als "Katastrophe". Die EU-Kommission sicherte ihm Unterstützung zu. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bei seinem Besuch bei Trump in Washington am Dienstag eine offene Unterstützung für die Spanier vor laufenden Kameras vermieden.