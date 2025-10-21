Ein alter Verdächtiger und neue Fragen: Bei ihrer Suche nach der seit Jahren vermissten Rebecca aus Berlin geben die Ermittler nicht auf. Bringt ein Polizeieinsatz in Brandenburg neue Erkenntnisse?
Berlin - Im Fall der seit mehr als sechs Jahren vermissten Rebecca aus Berlin-Neukölln sucht die Polizei weiter nach neuen Erkenntnissen und Beweismitteln. Der seit Montag laufende Einsatz im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree geht weiter. Nach der Untersuchung eines Privatgrundstücks gehe es nun vordringlich um die Befragung von Anwohnern, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei.