Großer Andrang beim Mädchenflohmarkt in Esslingen-Berkheim: Neben Second-Hand-Mode gibt es hier auch Neuwaren, Influencer – und ein mobiles Piercing-Studio.
Aussortierte Klamotten, teils ungetragen, Schuhe, Schmuck und Accessoires stapeln sich auf den Tischen in der Osterfeldhalle im Esslinger Stadtteil Berkheim. Schon gut eine Stunde vor Beginn des „Beauty Jungle Mädchenflohmarkts“ stehen die ersten Schnäppchenjägerinnen Schlange, trotz Regens und Temperaturen unter zehn Grad. Bis sich die Tore öffnen, ist die Schlange mehrere hundert Meter lang und reicht bis auf den Parkplatz. Mit 300 Ausstellern hat das Event, das zum wiederholten Mal in Berkheim stattfand, eine neue Bestmarke aufgestellt. Veranstalter ist das Göppinger Unternehmen „Beauty Jungle“, das sich seit seiner Gründung 2017 deutschlandweit in die Top Ten in Sachen Secondhandmode vorgearbeitet hat. „Inzwischen sind wir in acht Bundesländern an 44 Standorten von Rostock bis Lindau am Bodensee vertreten“, sagt „Beauty Jungle“-Gründer Hakan Gökkaya stolz. Er rechnet in Berkheim mit rund 800 Besuchern: „Wäre das Wetter besser, wären es sicher noch mehr.“