Vier junge Männer sollen sich in Chats als Mädchen ausgegeben haben, um Männer zu verprügeln und zu berauben. Vor Gericht berichtet ein Opfer von der Tat.
24.04.2026 - 15:37 Uhr
Es ist Freitag, der 6. Juni 2025, kurz vor 16 Uhr im Stuttgarter Süden. Ein früher Sommernachmittag, mild, vielleicht etwas zu kühl für diese Jahreszeit. Der 29-jährige T. ist mit seinem Auto unterwegs, denn er ist heute verabredet mit einer Frau, die sich Laila nennt. Kennengelernt hat er „Laila“ über die Plattform Knuddels. Ein paar Tage schreiben die beiden, dann gesteht Laila: Das Profilbild sei nicht sie. Und auch das Alter stimme nicht. Sie sei erst 17, nicht 18, wie sie in ihrem Profil angegeben habe.