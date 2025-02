Rolf Conrad aus Schwäbisch Hall lebt lange in einer Beziehung, die ihn nicht mehr glücklich macht. Auf eine Selbstfindungsphase folgt die Trennung – und ein Happy End. Wie ist ihm das gelungen?

Florian Gann 03.02.2025 - 20:00 Uhr

Von außen betrachtet sieht das Familienleben von Rolf Conrad die längste Zeit gut aus: Er hat zwei gesunde Töchter, die ihm viel bedeuten. Ein Haus. Einen Job, in dem er erfolgreich ist. Eine Ehe, die wunderbar zu sein scheint. Aber in Rolf Conrad, heute 58, sieht es damals – etwa um 2014, 2015 – anders aus. Es brodelt. So erzählt er es bei einem Gespräch in Schwäbisch Hall, seiner Heimatstadt.