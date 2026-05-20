Mit Humor gegen toxische Männlichkeit: Der Digital Creator Meik Gudermann macht sich auf Social Media satirisch über „Menners“ lustig – seinen Begriff für problematisches Männerverhalten. Als schwuler Mann mit weiblichem Freundeskreis kennt er beide Seiten und übersetzt seine Beobachtungen in humorvolle, aber schonungslose Posts. Im Interview erklärt er, warum hinter seinen Witzen ein ernster Kern steckt: Männer müssen lernen, dass Empathie eine Stärke ist – und nur Konsequenzen, nicht Nettigkeit, führen zur Veränderung.