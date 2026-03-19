Im Hippozentrum in Scharnhausen werden jede Woche 500 Patienten behandelt. Hier, auf dem Gelände des ehemaligen Lustschlosses, wird unter anderem Pferdetherapie angeboten.
19.03.2026 - 13:02 Uhr
Es ist ein Idyll im ehemaligen Lustschloss von Herzog Carl Eugen in Scharnhausen - und Pferde machen es perfekt. Spaziergänger bewundern nicht nur den Säulenbau aus dem Jahr 1784. Auch die schönen Tiere ziehen Blicke auf sich. Doch die Vierbeiner leben nicht allein auf dem großen Gelände im Körschtal. Sie arbeiten und helfen Patienten aller Generationen als Therapiepferde.