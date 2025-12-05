Staus, gesperrte Straßen und schärfere Parkkontrollen: Der ADAC und Städte mit größeren Weihnachtsmärkten geben Tipps zum zweiten Adventswochenende.
05.12.2025 - 06:40 Uhr
Am zweiten Adventswochenende mal schnell zum Weihnachtsmarkt? Könnte schwierig werden. Vor allem an den Wochenenden nehme der Verkehr in und rund um die Innenstädte im Land spürbar zu, teilte der ADAC mit. Dazu gebe es viele Baustellen und gesperrte Straßen. Wer sich also lange Anreisen und die lästige Parkplatzsuche ersparen möchte, sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.