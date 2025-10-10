Mafia in der Region Spektakuläre Anklage gegen Polizist: Das sind die Hintergründe
Ein Polizist im Rems-Murr-Kreis soll einen Überfall der Mafia auf seinen Chef angeregt haben – weitere Mafia-Verfahren aus der Region beschäftigen bald die Gerichte.
Die Festnahme eines Polizisten unter Mafia-Verdacht hatte im April die Öffentlichkeit in der ganzen Region erschüttert. Nun nimmt das Verfahren gegen den Polizeihauptmeister einen entscheidenden nächsten Schritt: Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Doch dieser Fall ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sind in der Region weitere Verfahren im Zusammenhang mit Mafia-Aktivitäten anhängig.