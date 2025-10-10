 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Spektakuläre Anklage gegen Polizist: Das sind die Hintergründe

Mafia in der Region Spektakuläre Anklage gegen Polizist: Das sind die Hintergründe

Mafia in der Region: Spektakuläre Anklage gegen Polizist: Das sind die Hintergründe
1
Im April warf die Operation Boreas ein Schlaglicht auf Mafia-Umtriebe in der Region. Foto: Polizia di Stato/dpa

Ein Polizist im Rems-Murr-Kreis soll einen Überfall der Mafia auf seinen Chef angeregt haben – weitere Mafia-Verfahren aus der Region beschäftigen bald die Gerichte.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Die Festnahme eines Polizisten unter Mafia-Verdacht hatte im April die Öffentlichkeit in der ganzen Region erschüttert. Nun nimmt das Verfahren gegen den Polizeihauptmeister einen entscheidenden nächsten Schritt: Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Doch dieser Fall ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sind in der Region weitere Verfahren im Zusammenhang mit Mafia-Aktivitäten anhängig.

 

Dem bei seiner Festnahme 46-jährigen Schutzpolizisten, der seinen Dienst für das Polizeipräsidium Aalen im Rems-Murr-Kreis versah, wird vorgeworfen, im Januar 2022 über polizeiliche Systeme unbefugt Informationen über Autokennzeichen und Personendaten abgerufen und diese an einen 49-jährigen Italiener weitergegeben zu haben. Dieser Mann soll wiederum ein Unterstützer der kalabrischen Mafiaorganisation ’Ndrangheta sein.

Polizist soll tödlichen Überfall auf Vorgesetzten geplant haben

Die Ermittlungen liefen über Jahre. Foto: Archiv (Weingand)

Noch schwerwiegender ist der Vorwurf der Anstiftung zum Totschlag: Laut Anklage soll der Polizist den 49-Jährigen im April 2022 angestiftet haben, seinen Vorgesetzten „durch italienische Landsleute körperlich überfallen zu lassen“. Dabei habe er zumindest billigend in Kauf genommen, dass der Mann bei dem ins Auge gefassten Übergriff tödlich verletzt würde. Die Staatsanwaltschaft geht von einem persönlichen Groll des Polizisten gegen den Vorgesetzten aus. Zu der beauftragten Tat kam es bis zur Festnahme des Polizisten nicht – warum, ist unklar.

Unsere Empfehlung für Sie

Organisierte Kriminalität: „Das ist ein Schock“: Mafia-Verdacht gegen Polizist aus der Region

Organisierte Kriminalität „Das ist ein Schock“: Mafia-Verdacht gegen Polizist aus der Region

Im Zuge der länderübergreifenden Operation „Boreas“ wurden am Dienstagmorgen mutmaßliche ’Ndrangheta-Mitglieder verhaftet. Der Schwerpunkt der Aktion lag im Großraum Stuttgart. Was bislang über den Fall bekannt ist.

Der 49-jährige Italiener ist nun ebenfalls angeklagt und muss sich in dem gleichen Verfahren verantworten. Die Anklage lautet auf Anstiftung zur Verletzung des Dienstgeheimnisses, Unterstützung einer kriminellen Vereinigung sowie gewerbs- und bandenmäßigen Betrug durch fingierte Olivenöl-Bestellungen im Wert von rund 90.000 Euro.

Die Festnahme des Polizisten war das Ergebnis der „Operation Boreas“, einer koordinierten Aktion von Polizei und Staatsanwaltschaft in Deutschland und Italien. Im April dieses Jahres wurden im Zuge der Operation Dutzende Verdächtige festgenommen. Insgesamt wurden 34 Haftbefehle vollstreckt, darunter der gegen den Polizisten aus Aalen. Auf die Frage unserer Redaktion, was aus den übrigen Verfahren geworden sei, teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft über die Gesamtzahl der Verfahren gegeben werden könne. Bislang sei in drei Verfahren Anklage erhoben worden.

Region Stuttgart: Drogen, Waffen und ein brutaler Angriff

In einem Fall wird einem 57-jährigen Mann und zwei weiteren Männern im Alter von 42 und 54 Jahren vorgeworfen, im Großraum Stuttgart mit Kokain gehandelt zu haben. Der 57-Jährige soll Gastronomiebetriebe beliefert haben, während der 42-Jährige als Abnehmer und der 54-Jährige als Vermittler fungiert haben sollen. Dem 57-Jährigen und dem 42-Jährigen werden zudem der Besitz scharfer Munition beziehungsweise zweier Schlagringe vorgeworfen.

In einem weiteren Fall müssen sich drei italienische Staatsangehörige im Alter von 34, 49 und 37 Jahren vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, in mindestens 17 Fällen Kokain im Wert von 11.900 Euro an einen Abnehmer aus dem Großraum Stuttgart verkauft zu haben. Als dieser nicht bezahlen konnte, soll der 34-jährige Beschuldigte ihn mit einem Schraubschlüssel zusammengeschlagen haben – er hörte offenbar erst auf, als ein Zeuge einschritt. Anschließend sollen der 34-Jährige und der 49-Jährige Familienmitglieder des Opfers unter Druck gesetzt haben, um die Schulden einzutreiben.

Mafia setzt auf Immobilienprojekte statt Pizzerien

Die kalabrische ’Ndrangheta ist seit den 1960er Jahren in Deutschland aktiv und gilt heute als eine der mächtigsten kriminellen Organisationen weltweit. Längst beschränkt sich die Geldwäsche nicht mehr auf Restaurants und Pizzerien. Die Mafia investiert zunehmend in Immobilien und Bauprojekte, wobei sie auf verschachtelte Finanzkonstruktionen setzt.

Unsere Empfehlung für Sie

Organisierte Kriminalität: Die Spur der Mafia führt in die Region Stuttgart

Organisierte Kriminalität Die Spur der Mafia führt in die Region Stuttgart

In Waiblingen haben ausgewiesene Experten – darunter der LKA-Chef – darüber gesprochen, was die italienische Mafia so gefährlich macht. Die ’Ndrangheta ist unter anderem im Rems-Murr-Kreis verbreitet.

Die Ermittlungen gestalten sich oft schwierig, da die Strukturen komplex und die rechtlichen Hürden hoch sind. Umso größer ist nun die Erwartung an die bevorstehenden Prozesse gegen die im Rahmen der „Operation Boreas“ festgenommenen Beschuldigten und die weiteren Angeklagten. Wann die einzelnen Prozesse beginnen, steht noch nicht fest.

Weitere Themen

Landgericht Stuttgart: Mehr als drei Jahre Haft für fast 70-jährigen Einbrecher

Landgericht Stuttgart Mehr als drei Jahre Haft für fast 70-jährigen Einbrecher

Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen Senior, der fast sein halbes Leben im Gefängnis verbracht hat. Der Mann ist als „Mauerläufer“ in den Haftanstalten bekannt.
Von Henning Maak
Alarm auf Murrbahn und Remsbahn: ICE-Sprinter contra Region: Protest gegen Bahnpläne wächst

Alarm auf Murrbahn und Remsbahn ICE-Sprinter contra Region: Protest gegen Bahnpläne wächst

Der neue ICE-Sprinter Stuttgart–Berlin verspricht Tempo, doch auf dem Weg droht Stillstand: Nahverkehrs-Pendler und IC-Städte geraten unter Druck – jetzt warnt die IG Schienenkorridor.
Von Frank Rodenhausen
Winnenden/Trier/Warschau: Seniorin lockt Betrüger in die Falle – Festnahmen in drei Ländern

Winnenden/Trier/Warschau Seniorin lockt Betrüger in die Falle – Festnahmen in drei Ländern

Ein perfides Lügengerüst, ein kühler Kopf – und das Ende einer Betrugsserie: Eine 81-Jährige aus Winnenden wird zur Heldin eines grenzüberschreitenden Polizei-Einsatzes.
Von Frank Rodenhausen
Große Weinprobe in Fellbach: Bewusstes Weintrinken und Delfine im Kugelfisch-Rausch

Große Weinprobe in Fellbach Bewusstes Weintrinken und Delfine im Kugelfisch-Rausch

Beim traditionellen Auftakt zum Fellbacher Herbst erleben mehr als 700 Besucher einen vergnüglichen Abend – mit aufmerksamen Probierschlucken und rauschhaften Ausflügen ins Tierreich.
Von Sascha Schmierer
Amok-Übung in Aspach: Schreie, Schüsse, Explosionen

Amok-Übung der Polizei in Aspach Warum dauert es so lange bis Schwerverletzte versorgt werden?

Ein Feuerball steigt auf, Hilferufe hallen über den Parkplatz – doch die Bedrohung ist inszeniert. Polizei, Feuerwehr und THW üben den Ernstfall einer Amoklage.
Von Marie Part
Kern Weine aus Kernen: Dieser Remstal-Wein wird in den VIP-Logen des Fußball-Nationalteams ausgeschenkt

Kern Weine aus Kernen Dieser Remstal-Wein wird in den VIP-Logen des Fußball-Nationalteams ausgeschenkt

Ein Wein von Kern Weine aus Kernen-Rommelshausen wird bei Heimspielen der Fußball-Nationalmannschaften den VIP-Gästen des DFB offeriert. Welcher das ist, lesen Sie hier.
Von Jürgen Veit
Berater von Promis und Sportlern: Ernährungsexperte warnt:„Eiweißdrinks können Muskeln schaden“

Berater von Promis und Sportlern Ernährungsexperte warnt:„Eiweißdrinks können Muskeln schaden“

Für Proteinshakes und Vitaminpillen hat der Experte und Autor Wolfgang Friedrich wenig übrig. Im Interview verrät er neue Erkenntnisse zur Sporternährung – und räumt mit Mythen auf.
Von Annette Clauß
Verwaltung wird modernisiert: Landratsamt macht Hochhaus in Waiblingen klimafit – und spart dabei Millionen

Verwaltung wird modernisiert Landratsamt macht Hochhaus in Waiblingen klimafit – und spart dabei Millionen

Das Landratsamt startet die Kernsanierung seines Verwaltungshochhauses – unter guten finanziellen Vorzeichen. Die Maßnahme soll auch ein Beitrag zur Klimaneutralität bis 2030 sein.
Von Frank Rodenhausen
Konditor aus Fellbach: Wie Bundestrainer Joachim Habiger Talente zu Torten-Meistern pusht

Konditor aus Fellbach Wie Bundestrainer Joachim Habiger Talente zu Torten-Meistern pusht

Was für eine Bilanz nach nur wenigen Monaten: der Fellbacher Joachim Habiger gewinnt als Bundestrainer der Konditoren Gold, Silber und Bronze.
Von Michael Käfer
Kollision durch Mustang-Fahrerin: Unfall mit drei Fahrzeugen in Weinstadt: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Kollision durch Mustang-Fahrerin Unfall mit drei Fahrzeugen in Weinstadt: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zwischen Beinstein und Endersbach hat eine Mustang-Fahrerin eine Kollision verursacht. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, der Schaden ist beträchtlich.
Von Sascha Sauer
Weitere Artikel zu Mafia Polizist Polizei Stuttgart Rems-Murr-Kreis Kriminalität Gericht Justiz
 