 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Warum gerade Fellbach? ’Ndrangheta-Expertin erklärt die Hintergründe

Mafia-Prozess am Landgericht Warum gerade Fellbach? ’Ndrangheta-Expertin erklärt die Hintergründe

Mafia-Prozess am Landgericht: Warum gerade Fellbach? ’Ndrangheta-Expertin erklärt die Hintergründe
1
Im April 2025 gelang der Polizei in Deutschland und Italien ein Schlag gegen die kalabrische Mafia – derzeit läuft die juristische Aufarbeitung der „Operation Boreas“. Foto: Polizia di Stato/dpa

Ein Deal im Fellbacher Mafia-Prozess platzt. Eine italienische Wissenschaftlerin erklärt, warum gerade die Region bei der kalabrischen ’Ndrangheta so beliebt ist.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Warum gerade Fellbach (Rems-Murr-Kreis)? Diese Frage stellt sich vielen Beobachtern des Prozesses, der gerade vor dem Stuttgarter Landgericht stattfindet. Der Name der Stadt im Rems-Murr-Kreis fällt immer wieder, wenn es um die kalabrische Mafia geht. Auf der Anklagebank sitzen Antonino P., ein mutmaßlicher Unterstützer einer Fellbacher Mafia-Gruppe und der Polizist Erik R., welcher der Mafia Dienstgeheimnisse verraten haben soll. Eine italienische Expertin von der Universität Bologna hat im Zeugenstand Licht auf den Aufbau der ’Ndrangheta geworfen.

 

„Ich würde sie als eine Art Föderation beschreiben“, sagte sie. Eine zentrale Rolle spiele ein sogenanntes „locale“ in Cirò – einer kalabrischen Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern. Diesem locale, das man als Art regionales Gremium beschreiben könnte, sind mehrere ’Ndrine zugehörig. Diese örtlichen Ableger verfolgen teils eigene Ziele und Interessen, sind aber zu Rechenschaft und zu Geldabgaben gen Cirò verpflichtet – im Gegenzug erhalten sie Schutz, Unterstützung für Inhaftierte und Vermittlung bei Streitigkeiten zwischen Gruppierungen.

Von Kalabrien nach Fellbach: So ist die ’Ndrangheta organisiert

Das Landgericht Stuttgart arbeitet den Komplex in mehreren Prozessen auf. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Das locale in Cirò wird vom berüchtigten Clan Farao-Marincola gesteuert. Ihm unterstellt ist unter anderem eine ’Ndrine in der kalabrischen Stadt Cariati, die laut den Ermittlern von den Brüdern Giorgio und Nino G. geleitet wird. Die Fellbacher Gruppe, zu welcher der 49 Jahre alte Angeklagte Antonino P. gehört haben soll, agierte vordergründig als Gastro-Zulieferer und war wiederum ein lokaler Ableger dieser ’Ndrine. Geführt wurde die Gruppe laut Ermittlern von Raffaele T. und Fiorenzo S. – beide stehen derzeit in Italien und Deutschland als mutmaßliche getaufte ’Ndrangheta-Mitglieder vor Gericht.

Unsere Empfehlung für Sie

Fellbacher Mafia-Prozess: „Sie nannten ihn Buchhalter“ – Italienischer Ermittler redet Klartext

Fellbacher Mafia-Prozess „Sie nannten ihn Buchhalter“ – Italienischer Ermittler redet Klartext

Welche Rolle spielte ein 49-Jähriger im Netzwerk der ’Ndrangheta? Ein italienischer Ermittler legt dar, wie umfassend die Ermittlungen gegen die Fellbacher Mafia-Zelle waren.

Dass gerade Fellbach im Rems-Murr-Kreis so einen Angelpunkt für die Mafia darstellt, sei kein Zufall, erklärte die Wissenschaftlerin. Bereits seit den 1970er Jahren bestünden mafiöse Verbindungen nach Fellbach. „Giorgio G. hat viele Jahre in Fellbach verbracht“, schilderte die Expertin. Auch in den vergangenen Jahren, vor seiner Inhaftierung, war G. mehrfach dort.

Ein beträchtlicher Teil der großen italienischen Community in Fellbach hat zudem Wurzeln im Raum Cariati und hat dort weiterhin Verwandte oder Häuser. Die ’Ndrangheta nutzte dies offenbar aus: Manche Gastronomen mochten allein aus Heimatverbundenheit Produkte ihrer Landsleute kaufen. Doch viele dürften auch Angst gehabt haben.

Unsere Empfehlung für Sie

Schauplatz in Fellbach: Pasta-Mafia: Unterstützer sitzt nach Lebensmittelschwindel in Untersuchungshaft

Schauplatz in Fellbach Pasta-Mafia: Unterstützer sitzt nach Lebensmittelschwindel in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft einem 65-Jährigen gewerbsmäßigen Betrug in großem Stil vor. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Und so tauchen in den Abhörprotokollen der Ermittler immer wieder Verkaufsgespräche auf, in denen simples Namedropping oder die Bemerkung, man „habe hier in Fellbach Geschichte“, ausreicht, um kaufunwillige Gastronomen plötzlich umzustimmen. Wer sich dennoch quer stellte, bekam teils Besuch. Zerschlagene Fensterscheiben, zerstochene Autoreifen – „das ist der modus operandi der ’Ndrangheta“, so die Expertin.

Deal zwischen Verteidigern und Ankläger ist geplatzt

Eine Möglichkeit, das Gerichtsverfahren schneller zu Ende zu bringen als geplant, ist indes vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft hat einen Deal abgelehnt. Ein Strafmaß von maximal drei Jahren und drei Monaten und das Fallenlassen von manchen Anklagepunkten im Tausch gegen ein umfassendes Geständnis – das ging dem Ankläger offensichtlich zu weit. Ein Geständnis, betonte die Richterin in Richtung des mutmaßlichen Mafia-Unterstützers, könne das Urteil aber immer noch zu dessen Gunsten abmildern.

Unsere Empfehlung für Sie

Mafia im Rems-Murr-Kreis: „Ich habe Angst“: Weinstädter fürchtet sich bei Aussage vor Gericht

Mafia im Rems-Murr-Kreis „Ich habe Angst“: Weinstädter fürchtet sich bei Aussage vor Gericht

Erstmals nimmt einer der Angeklagten im ’Ndrangheta-Prozess Stellung zu den Vorwürfen. Einem Weinstädter Gastronomen ist bei seiner belastenden Aussage sichtlich unwohl.

Ob das Gericht eine knappe Erklärung, die einer der beiden Rechtsanwälte P.s vorlas, als umfassendes Geständnis oder gar Reue werten wird, wird sich zeigen. Darin räumte der 49-Jährige zumindest Teile der Anklage ein, betonte aber, er habe nur seinem Bekannten Fiorenzo S. helfen wollen und habe von dessen angeblicher Mafiazugehörigkeit nichts gewusst. Laut der Wissenschaftlerin im Zeugenstand kursierte sein Name in Italien allerdings als möglicher Nachfolger von Raffaele T.

Gutachter: Polizist leidet an einer bipolaren Störung

Der Fellbacher Polizist Erik R., der seinen einen langjährigen Freund und Trauzeugen P. laut der Anklage immer wieder mit polizeiinternen Informationen versorgt haben soll, wurde am Donnerstag vom psychiatrischen Gutachter Professor Hermann Ebel für schuldunfähig erklärt. Grund: eine bipolaren Störung, früher als manische Depression bekannt.

Allein die Freundschaft mit Antonino P. ist nicht strafbar, und zum Zeitpunkt der Weitergabe der Dienstgeheimnisse befand sich R. laut dem Gutachter in einer manischen Phase seiner Krankheit. Ob das Gericht dem Gutachten folgt, steht noch nicht fest. In einem anderen Verfahren, in dem es um den Vorwurf ging, R. habe seinem Revierleiter „Mafia-Killer“ auf den Hals hetzen wollen, wurde der Polizeihauptmeister freigesprochen. Dieses Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Weitere Themen

Großfahndung in Backnang: Messerangriff in Moschee: Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Großfahndung in Backnang Messerangriff in Moschee: Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Am Freitagmittag wird in Backnang ein 24-Jähriger in einer Moschee mit einem Messer verletzt. Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz. Was wir bislang wissen – und was nicht.
Von Phillip Weingand
Rems-Murr-Kreis: Super für 2,99 Euro? So viel kostet der Sprit aktuell in und um Waiblingen

Rems-Murr-Kreis Super für 2,99 Euro? So viel kostet der Sprit aktuell in und um Waiblingen

Durch den Krieg im Nahen Osten sind auch die Kraftstoffpreise im Rems-Murr-Kreis explodiert. Wo können Autofahrer aktuell noch günstig tanken? Wir haben die Preise in Echtzeit.
Von Sascha Schmierer
Umfrage von Südwestmetall: „Multiple Krisen“ – Betriebe im Rems-Murr-Kreis erwarten schlechtere Geschäfte

Umfrage von Südwestmetall „Multiple Krisen“ – Betriebe im Rems-Murr-Kreis erwarten schlechtere Geschäfte

Nur jedes fünfte heimische Unternehmen meldet gute Aufträge, viele rechnen mit Stellenabbau. Eine Umfrage zeigt, wie angespannt die Lage ist – und warum es noch schlimmer kommen könnte.
Von Frank Rodenhausen
Polizeiaktion im Rems-Murr-Kreis: Razzia in Backnanger Gaststätte: Zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft

Polizeiaktion im Rems-Murr-Kreis Razzia in Backnanger Gaststätte: Zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft

Spezialkräfte rücken am Abend an und durchsuchen mehrere Gebäude in Backnang, Auenwald und Sinsheim. Die Ermittler werden fündig – und zwei Männer landen vor dem Haftrichter.
Von Frank Rodenhausen
Waiblingerin mit Brustkrebs: Krebs als Chance? 50-Jährige nutzt Krise für Neustart: „Bin nicht mehr dieselbe“

Waiblingerin mit Brustkrebs Krebs als Chance? 50-Jährige nutzt Krise für Neustart: „Bin nicht mehr dieselbe“

Nicole Escher lebt mit ihrer Familie in Waiblingen – gesund und glücklich. Dann erkrankt sie an Brustkrebs. Sechs Jahre und einige Tattoos und Piercings später ist sie eine andere.
Von Simone Käser
Rems-Murr-Kreis: Drei Unfälle an einem Tag richten Schaden von mehr als 70.000 Euro an

Rems-Murr-Kreis Drei Unfälle an einem Tag richten Schaden von mehr als 70.000 Euro an

In Rudersberg, Alfdorf und Murrhardt krachte es am Donnerstag mehrfach. Ein Mann wurde leicht verletzt, der Sachschaden ist hoch.
Von Frank Rodenhausen
Dieter Reicherter in Kernen: Ex-Richter und S21-Gegner ist überzeugt: „Das Projekt scheitert an sich selbst“

Dieter Reicherter in Kernen Ex-Richter und S21-Gegner ist überzeugt: „Das Projekt scheitert an sich selbst“

Dieter Reicherter, der Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, spricht in der Glockenkelter in Kernen-Stetten über „Bahn-Chaos – Chaos-Bahn“. Er findet deutliche Worte.
Von Eva Herschmann
Neustart nach der Abfindung: Von der Mercedes-Controllerin zur Autorin: „Wir haben alles durchgerechnet“

Neustart nach der Abfindung Von der Mercedes-Controllerin zur Autorin: „Wir haben alles durchgerechnet“

Sarah Lee Wohn quittiert nach 14 Jahren bei Mercedes den Konzernjob. Sie nimmt eine Abfindung an – und startet als Romantasy-Autorin international durch.
Von Marie Part
Experte Rainer Moritz in Fellbach: Frauen im Schlager: Von der „belogenen“ Andrea Berg und Gittes Cowboy-Faible

Experte Rainer Moritz in Fellbach Frauen im Schlager: Von der „belogenen“ Andrea Berg und Gittes Cowboy-Faible

Sie will „nen Cowboy als Mann“? Na, „das bisschen Haushalt“ reicht doch wohl zum Leben: Zum Weltfrauentag erinnert Rainer Moritz an Trude Herr, Marianne Rosenberg und Helene Fischer.
Von Dirk Herrmann
Sven Ratzke in Waiblingen: Der Mann, der Marlene Dietrich verkörpert: „Wir können sehr stolz auf sie sein“

Sven Ratzke in Waiblingen Der Mann, der Marlene Dietrich verkörpert: „Wir können sehr stolz auf sie sein“

Sven Ratzke bringt Marlene Dietrichs Geschichte nach Waiblingen. Er erzählt von der Kindheit im Hippie-Umfeld, tiefstapelnden Veranstaltern und was ihn an Marlene fasziniert.
Von Annette Clauß
Weitere Artikel zu Mafia Fellbach Stuttgart Sicherheit Justiz Landgericht Prozess Verhandlung
 
 