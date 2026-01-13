Im Hochsicherheitssaal fallen harte Urteile: Ein Mafia-Bündnis aus drei Organisationen sorgt für Aufsehen in Mailand.
13.01.2026 - 10:01 Uhr
Mailand - In einem großen Prozess um eine mutmaßliche Allianz mehrerer Mafia-Organisationen in Norditalien sind Dutzende Angeklagte zu teils langen Haftstrafen verurteilt worden. 62 Beschuldigte erhielten Haftstrafen von bis zu 16 Jahren, wie ein Richter in der Millionenmetropole Mailand entschied. In der Summe belaufen sich die Strafen auf rund 500 Jahre Haft.