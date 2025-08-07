Am 8. August erscheint der vierte Teil der „Mafia“-Saga für PC und Konsole. Wir durften „The Old Country“ vorab testen und beantworten die wichtigsten Fragen.
07.08.2025 - 14:30 Uhr
Dass in der vermeintlichen Idylle Siziliens viele Geschichten von Verrat, Treue und Meuchelmord schlummern, wissen wir spätestens seit „Der Pate“. Auch wenn das weit verbreitete Bild der italienischen Mafia mit der Realität wenig zu tun hat: Cosa Nostra und Co. sind noch immer Thema zahlloser Filme, Serien – und eben Computerspiele. Am 8. August erscheint „Mafia – The Old Country“. Wir durften eine Testversion vorab ausprobieren.