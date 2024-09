Intel versprach die modernste Chipfertigung der Welt für ein neues Werk in Magdeburg. Doch jetzt liegt das Projekt vorerst auf Eis.

red/dpa 17.09.2024 - 08:48 Uhr

Intel verschiebt den Start für den Bau seines 30 Milliarden Euro teuren Chipwerks in Magdeburg. Konzernchef Pat Gelsinger stellte eine Verzögerung von rund zwei Jahren in Aussicht - machte aber deutlich, dass es nur eine Schätzung auf Basis der erwarteten Nachfrage sei. In der Bundesregierung ging sofort eine Debatte los, wie nun die eingeplanten Milliarden-Subventionen verwendet werden könnten.