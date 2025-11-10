Fast elf Monate nach der Todesfahrt in Magdeburg hoffen Betroffene auf Erklärungen. Doch der Angeklagte sagt kaum etwas zur Tat, spricht aber über Politik – und hält einen Laptop hoch.
10.11.2025 - 16:30 Uhr
Mehr als zwei Stunden lang hören die Betroffenen zu, während die Anklage die Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt nachzeichnet. Namen, Verletzungen, Operationen und Krankenhausaufenthalte. Weit mehr als 300 Opfer gab es, sechs Menschen - darunter ein Kind - überlebten den Anschlag am 20. Dezember 2024 nicht. Fast elf Monate später sitzen viele Betroffene dem Mann aus Saudi-Arabien gegenüber, der damals über den Weihnachtsmarkt raste. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat der Prozess gegen Taleb al-Abdulmohsen begonnen.