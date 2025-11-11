Fast elf Monate nach dem Anschlag mit sechs Toten und Hunderten Verletzten erhoffen sich Betroffene Antworten. Doch werden die Angaben des Angeklagten diese bringen?
Der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und über 300 Verletzten ist mit der Aussage des Angeklagten fortgesetzt worden. Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg ermahnte den 51-jährigen Taleb al-Abdulmohsen zu Beginn, zum Geschehen und der Vorgeschichte auszusagen, statt abzuschweifen in politische Äußerungen. Der Angeklagte hatte angekündigt, sich vor dem Landgericht Magdeburg „stundenlang, vielleicht tagelang“ äußern zu wollen.