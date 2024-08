Die Geschäfte der Autoindustrie laufen in diesem Jahr mäßig bis schlecht. Der Zulieferer Schaeffler ist keine Ausnahme. Ein Indiz der schwierigen Zeiten: Das Ersatzteilgeschäft läuft rund.

dpa 06.08.2024 - 13:57 Uhr

Herzogenaurach (dpa) - Die Krise der Autoindustrie zieht auch den Zulieferer Schaeffler in Mitleidenschaft. Das Unternehmen aus dem fränkischen Herzogenaurach mit seinen weltweit knapp 84 000 Beschäftigten meldete für das erste Halbjahr nur ein geringes Umsatzwachstum von 0,8 Prozent auf knapp 8,3 Milliarden Euro, wobei das zweite Quartal besser lief als das erste. Der Nettogewinn ging leicht um ein Prozent auf 263 Millionen Euro zurück. "In dem sicherlich herausfordernden Umfeld haben wir uns im zweiten Quartal gut geschlagen", sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld. Zum 1. Oktober soll der ehedem zu Continental gehörende Zulieferers Vitesco bei Schaeffler voll integriert werden. Das vergrößerte Unternehmen soll mit dann 120 000 Mitarbeitern in die Riege der zehn weltgrößten Zulieferer aufsteigen.