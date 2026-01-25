Essstörungen bei Mädchen nehmen Experten zufolge dramatisch zu. Mehr Kinder kommen ins Krankenhaus. «Toxische Energie» könne sich bei sozialen Medien entfalten, warnt eine digitale Streetworkerin.
Aachen/München - Bei Marie fing es mit 14 Jahren an. Zuerst wollte sie bloß keine Süßigkeiten mehr, dann erlaubte sie sich immer weniger Nahrung, verlor extrem an Gewicht. "Ich hatte komplett den Überblick verloren, was eine normale Mahlzeit ist, wie ich meinen Körper versorgen soll", schildert die heute 25-Jährige. "Ich wollte immer dünner werden. Schon ein Apfelschnitz war mir zu viel." Sieben mal war sie wegen Magersucht in klinischer Behandlung, oft viele Monate lang. Das erste Mal mit 15 Jahren. "Da war es schon fast zu spät. Ich hatte meinen Willen verloren und komplett die Nahrung verweigert."