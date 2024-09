Schon in jungen Jahren standen Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint mit Maggie Smith vor der Kamera. Mit rührenden Worten nehmen sie nun Abschied von ihrer preisgekrönten Schauspielkollegin.

red/dpa 28.09.2024 - 15:22 Uhr

Die jungen Stars der „Harry Potter“-Verfilmungen denken mit Herzenswärme an die Dreharbeiten an der Seite der verstorbenen britischen Schauspielerin Maggie Smith zurück. In jüngeren Jahren habe sie keine Ahnung davon gehabt, welch eine Legende Smith sei, schrieb Schauspielerin Emma Watson (34), die in den Filmen die Zauberschülerin Hermine Granger verkörperte, auf Instagram. „Erst als Erwachsene habe ich schätzen gelernt, dass ich die Leinwand mit einer wahren Definition von Größe geteilt habe.“