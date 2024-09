Sie gehörte zu den großen Schauspielerinnen - und gewann in ihrer Karriere gleich zwei Oscars: Maggie Smith („Harry Potter“, „Downton Abbey“) ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

reb/dpa/afp 27.09.2024 - 16:46 Uhr

Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist tot. Die zweifache Oscar-Preisträgerin starb am Freitag im Alter von 89 Jahren in einem Londoner Krankenhaus, wie ihre Söhne Chris Larkin und Toby Stephens mitteilten. Smith hatte bis ins hohe Alter vor der Kamera gestanden, unter anderem als Lehrerin Minerva McGonagall in den „Harry Potter“-Filmen und in der Adelsserie „Downton Abbey“.