Lange wurde auf den Text gewartet. Nun hat Papst Leo XIV. am Montag seine erste Enzyklika veröffentlicht. „Magnifica Humanitas“ heißt das Lehrschreiben.
Papst Leo Enzyklika reiht sich in die Texte zur kirchlichen Soziallehre ein und befasst sich hauptsächlich mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) und deren Auswirkungen auf das Zusammenleben. „Künstliche Intelligenz muss entwaffnet werden“, sagte Leo XIV. Während der Präsentation seines Textes am Montag in der neuen Synodenaula des Vatikans. Es war das erste Mal, dass ein Papst persönlich an der Vorstellung einer Enzyklika teilnahm. Er habe das Wort „entwaffnen“ bewusst gewählt, sagte der Papst, weil „dieser Moment Worte braucht, die Aufmerksamkeit erregen, das Gewissen wecken und Wege für die Menschheit aufzeigen können.“