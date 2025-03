Pünktlich Ende März ist es wieder so weit: Die Magnolien im Kessel beginnen zu blühen. Neben dem Schlossplatz sind sie noch an einem anderen Ort in Stuttgart zu finden.

Anna Simon 24.03.2025 - 16:50 Uhr

Wer in den letzten Tagen in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs war, hat sie vielleicht schon mit eigenen Augen gesehen: Die Magnolien auf dem Schlossplatz stehen in voller Blüte. Passend zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März haben sich in den letzten Tagen die Knospen geöffnet.