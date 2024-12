Die Verpflichtung von Superstar Magnus Carlsen überstrahlte den Aufstieg der Schach-Mannschaft des FC St. Pauli in die Bundesliga. Nun stehen die Termine für das Debüt des Weltranglisten-Ersten fest.

red/dpa 06.12.2024 - 12:13 Uhr

Der mehrfache Schach-Weltmeister Magnus Carlsen wird im Januar sein Debüt für den FC. St. Pauli geben. Der 33 Jahre alte Norweger tritt in der fünften und sechsten Runde der Schach-Bundesliga am 11. und 12. Januar für den Kiez-Club an, Gegner sind die SG Solingen sowie der Düsseldorfer SK.