Mädchen auf Spielplatz mit Messer attackiert – Verdächtige in U-Haft

Eine 39-Jährige soll Ende Oktober auf einem Spielplatz in Magstadt mehrere Mädchen attackiert haben, unter anderem mit einem Messer. Nun sitzt sie in U-Haft. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Sebastian Winter 13.11.2024 - 09:06 Uhr

Weil sie am 21. Oktober auf einem Spielplatz in Magstadt (Landkreis Böblingen) eine Mädchengruppe unter anderem mit einem Messer attackiert haben soll, befindet sich eine 39-Jährige seit Donnerstag, 7. November, in U-Haft.