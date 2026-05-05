Constance Dizendorf aus Magstadt im Kreis Böblingen hat es ins DSDS-Finale geschafft, trotz teils harscher Kritik der Jury.
05.05.2026 - 13:05 Uhr
Constance Dizendorf aus Magstadt steht als einzige Frau im Finale der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Am vergangenen Samstag traten acht Kandidatinnen und Kandidaten in einer Liveshow auf, von denen fünf den Sprung ins Finale schafften. Ob die 19-Jährige den Superstar-Titel ergattert, erfahren Zuschauer am Samstag, 9. Mai, zur Primetime auf RTL.