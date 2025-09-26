Der Zulieferer Mahle erhält einen neuen Aufsichtsratschef – einen alten Bekannten in der Automobilindustrie, der mal für kurze Zeit in der allerersten Reihe stand.

Matthias Schiermeyer 26.09.2025 - 14:44 Uhr

Nach zehn Jahren an der Spitze des Mahle-Aufsichtsrats macht Heinz K. Junker Anfang 2026 Platz für einen Nachfolger. Diesen soll Michael Macht einnehmen – ein bekanntes Gesicht, denn der gebürtige Stuttgarter war von Juli 2009 an als Nachfolger von Wendelin Wiedeking genau ein Jahr lang Chef der Porsche AG, bevor er für vier Jahre in den Vorstand der Volkswagen AG berufen wurde. Dem Mahle-Aufsichtsrat gehört der 65-jährige Macht seit 2020 an.