Mai-Kundgebung in Esslingen Vielstimmiges Bekenntnis zu Arbeitnehmerrechten und Sozialstaat
Bei der DGB-Mai-Kundgebung auf dem Esslinger Hafenmarkt zeigten sich die Redner und das Publikum kämpferisch und forderten einen starken Sozialstaat.
Bei der DGB-Mai-Kundgebung auf dem Esslinger Hafenmarkt zeigten sich die Redner und das Publikum kämpferisch und forderten einen starken Sozialstaat.
Quer durch die Republik versammelten sich am 1. Mai Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um gemeinsam für ihre Rechte, für soziale Gerechtigkeit und Frieden zu demonstrieren. Traditionell lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auch in Esslingen zur Mai-Kundgebung ein – diesmal auf den Hafenmarkt. Dass bemerkenswert viele nicht nur in Esslingen, sondern auch in Kirchheim und Nürtingen der Einladung der Gewerkschafter gefolgt waren, ließ ahnen, wie sehr Themen wie Arbeitsplatzverlust, Sozialabbau und Kürzungen auf allen Ebenen die Menschen in diesen Tagen beschäftigen. Vielfach gab es Beifall für das aktuelle 1.-Mai-Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“.