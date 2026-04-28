Maibaumfeste im Kreis Böblingen Tradition und Feierlaune: Hier ist am 1. Mai etwas geboten
Im Kreis Böblingen wird der 1. Mai mit traditionellen Maibaumfesten gefeiert. Von Sindelfingen bis Holzgerlingen: Wo die spannendsten Events stattfinden.
Im Kreis Böblingen wird der 1. Mai mit traditionellen Maibaumfesten gefeiert. Von Sindelfingen bis Holzgerlingen: Wo die spannendsten Events stattfinden.
Es wird gehämmert, geschmückt und gefeiert: Rund um den 1. Mai stellen viele Orte im Kreis Böblingen wieder ihre Maibäume auf – und machen daraus kleine Feste für alle Generationen. Ob mit Blasmusik und Vereinsleben, buntem Familienprogramm oder Partystimmung bis in den Abend: Die Tradition ist lebendig wie eh und je. Von traditionell bis modern, vom Dorfplatz bis zur Festwiese – hier sind einige Maibaumfeste im Überblick.