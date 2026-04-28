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  6. Tradition und Feierlaune: Hier ist am 1. Mai etwas geboten

Maibaumfeste im Kreis Böblingen Tradition und Feierlaune: Hier ist am 1. Mai etwas geboten

Maibaumfeste im Kreis Böblingen: Tradition und Feierlaune: Hier ist am 1. Mai etwas geboten
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Mit vereinten Kräften und technischer Unterstützung: In Dagersheim wird der Maibaum per Kran aufgestellt. Foto: Stefanie Schlecht

Im Kreis Böblingen wird der 1. Mai mit traditionellen Maibaumfesten gefeiert. Von Sindelfingen bis Holzgerlingen: Wo die spannendsten Events stattfinden.

Böblingen: Veronika Andreas (va)

Es wird gehämmert, geschmückt und gefeiert: Rund um den 1. Mai stellen viele Orte im Kreis Böblingen wieder ihre Maibäume auf – und machen daraus kleine Feste für alle Generationen. Ob mit Blasmusik und Vereinsleben, buntem Familienprogramm oder Partystimmung bis in den Abend: Die Tradition ist lebendig wie eh und je. Von traditionell bis modern, vom Dorfplatz bis zur Festwiese – hier sind einige Maibaumfeste im Überblick.

 

Bereits am Donnerstag, 30. April, starten vielerorts die Feierlichkeiten. Ein zentraler Treffpunkt ist einmal mehr der Wettbachplatz in Sindelfingen: Dort wird das Maibaumschmücken am Donnerstag ab 18 Uhr feierlich begangen. Das Aufstellen des Baumes erfolgt bereits vorab durch die Feuerwehr. Die Stadtkapelle sorgt für den musikalischen Auftakt, bevor der festlich geschmückte Baum in den Fokus rückt. Die Fortsetzung folgt am 1. Mai: Die traditionelle Maihocketse von 12 bis 16 Uhr eröffnet der Oberbürgermeister Markus Kleemann. Auch das beliebte Jahrgangstreffen ist wieder Teil des Programms – in diesem Jahr kommt der Jahrgang 1976 zusammen.

Böblingen feiert mit „Tanz in den Mai“ und Maibaumfest

Auch in Böblingen wird der Mai stimmungsvoll begrüßt: Am Bootshaus beginnt bereits am 30. April ab 18 Uhr der „Tanz in den Mai“ mit Live-Musik im Außen- und ab 22.30 Uhr im Innenbereich. Auch die IG Kultur lädt zum Tanz in den Mai am Donnerstag ab 21 Uhr in den Sindelfinger Pavillon ein. Es spielt die Band „Velvet Funk X“. Ein besonderes Augenmerk gilt auch dem Teilort Dagersheim, wo das traditionelle Maibaumfest auf dem Dorfplatz bereits am Nachmittag des 30. April beginnt. Neben der offiziellen Begrüßung durch den Ortsvorsteher Hendrik Queck und einem Grußwort des Oberbürgermeisters Stefan Belz erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm mit Musik, Tanz und Angeboten für Kinder. Der geschmückte Maibaum, der vor der Zehntscheuer steht, bildet dabei den Mittelpunkt des Festes, auch wenn er aus Sicherheitsgründen bereits im Vorfeld ohne Zuschauer aufgestellt wird.

Ein echtes Stück Brauchtum ist das Maibaumstellen in Holzgerlingen: Bereits zum 41. Mal wird der Baum am Donnerstag, 30. April, ab 18 Uhr, mit einem Pferdegespann auf den Rathausplatz gebracht und anschließend mit reiner Muskelkraft aufgerichtet. Begleitet wird die Zeremonie vom Musikverein, anschließend folgt eine Mai-Hocketse am Feuerwehrgerätehaus.

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Weitere Maibaumfeste in Hildrizhausen und Steinenbronn

Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche weitere Orte an den Maifeierlichkeiten: In Hildrizhausen findet das 2. Hausemer Maibaumfest am Donnerstag, 30. April, ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz statt, mit Bewirtung und Livemusik am Abend. In Steinenbronn wird der Maibaum ebenfalls am 30. April ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz aufgestellt, begleitet von Musik und einer Hocketse.

In Weil im Schönbuch beginnt das Maibaumstellen am 30. April bereits ab 16 Uhr auf dem Marktplatz, es gibt eine musikalische Umrahmung und eine Bewirtung vor Ort. Auch im Gärtringer Ortsteil Rohrau wird am 30. April ab 18 Uhr zunächst der Maibaum am Dorfplatz aufgestellt, bevor im Anschluss zur Maihocketse am Feuerwehrhaus eingeladen wird. In Waldenbuch startet das Maibaumaufstellen am 30. April um 16.30 Uhr an den Aichterrassen nahe dem Auch-Areal. Die Feuerwehr stellt den Baum auf, es gibt eine Verpflegung und Musik. Der Angelsportverein Magstadt lädt am Donnerstag zum Maifest am Hölzersee ein. Ab 16 Uhr gibt es allerlei Leckereien und Musik. Weiter geht es am 1. Mai ab 10 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Auch in Nufringen wird die Tradition des Maibaumstellens gepflegt. Dort findet das traditionelle Maibaumfest am 30. April ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Feierlichkeiten am 1. Mai: Maibaumstellen und Hocketse im Kreis

Am Freitag, 1. Mai, setzen zahlreiche Orte ihre Feierlichkeiten fort: Das Böblinger Bootshaus am Oberen See lädt am Freitag ab 11 Uhr zum Maibaumstellen und Weißwurstfrühstück ein. In Aidlingen beginnt die Maibaumhocketse am Freitag, 1. Mai, um 10 Uhr in der Hauptstraße, mit Kinderprogramm am Tag und einer Party am Abend. In Ehningen wird der Maibaum am 1. Mai ab etwa 10.30 Uhr traditionell mit viel Muskelkraft vor der Turn- und Festhalle aufgestellt, begleitet von Böllerschüssen und einer anschließenden Hocketse.

In Oberjesingen stellt die Feuerwehr den Maibaum am 1. Mai um 10 Uhr auf dem neuen Dorfplatz auf, nachdem Kinder ihn zuvor schmücken durften. In Maichingen beginnt das Maibaumstellen am 1. Mai um 10.30 Uhr auf dem Bürgerhausvorplatz, gefolgt von einer Hocketse. In Grafenau findet die Maibaumhocketse schon am 30. April ab 16.30 Uhr vor der Dätzinger Feuerwache statt, am 1. Mai startet dann ab 10 Uhr die Hocketse des Handharmonikaclubs am Dätzinger Hardthäusle. Beim Waldgasthof Weiler Hütte im Schönbuch findet das Maibaumstellen am Sonntag, 3. Mai, ab 11 Uhr mit Fassanstich und Weißwurstfrühstück statt.

Mit den Veranstaltungen ist für reichlich Auswahl gesorgt. Zwischen Blasmusik, Maibäumen und geselligem Beisammensein wird deutlich – der Frühling ist da, und er wird gemeinsam gefeiert.

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