Maientag in Nürtingen Bunter Umzug bei strahlendem Sonnenschein
Ein Höhepunkt beim Nürtinger Maientag ist der traditionelle Umzug durch die Straßen der Innenstadt. Am Samstag stand unter anderem die Tierwelt im Fokus der Kostümierungen.
Ein Höhepunkt beim Nürtinger Maientag ist der traditionelle Umzug durch die Straßen der Innenstadt. Am Samstag stand unter anderem die Tierwelt im Fokus der Kostümierungen.
Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel sind am Samstagvormittag fast 30 Gruppen in farbenfrohen und fantasievollen Kostümen durch die Nürtinger Innenstadt gezogen. Der Festumzug ist eines von mehreren Kernelementen des Nürtinger Maientags, der in diesem Jahr zum 422. Mal gefeiert wird.