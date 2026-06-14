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  6. Bunter Umzug bei strahlendem Sonnenschein

Maientag in Nürtingen Bunter Umzug bei strahlendem Sonnenschein

Maientag in Nürtingen: Bunter Umzug bei strahlendem Sonnenschein
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Ein bunter Festumzug hat sich am Samstag beim Maientag durch die Nürtinger Innenstadt geschlängelt. Foto: Roberto Bulgrin

Ein Höhepunkt beim Nürtinger Maientag ist der traditionelle Umzug durch die Straßen der Innenstadt. Am Samstag stand unter anderem die Tierwelt im Fokus der Kostümierungen.

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel sind am Samstagvormittag fast 30 Gruppen in farbenfrohen und fantasievollen Kostümen durch die Nürtinger Innenstadt gezogen. Der Festumzug ist eines von mehreren Kernelementen des Nürtinger Maientags, der in diesem Jahr zum 422. Mal gefeiert wird.

 

Startschuss für den „Nürtinger Nationalfeiertag“, wie der Maientag von Ortsansässigen gerne genannt wird, war bereits am Freitagnachmittag. Musikalisch eröffnet wird das Fest traditionell von Chören und Musikgruppen der Nürtinger Schulen unter Begleitung der örtlichen Stadtkapelle. Offiziell eingeläutet wurden die Feierlichkeiten am Freitagabend dann mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Johannes Fridrich.

Nachdem die Landjugend ihm ihr Brot übergeben hatte – ebenfalls ein fester Bestandteil des Festes – und der Festumzug am Samstagvormittag am Ziel angekommen war, konnten sich die Besucherinnen und Besucher in verschiedenen Fahrgeschäften auf dem Festplatz in Oberensingen vergnügen. Unterdessen traten die Schulkinder bei sportlichen Wettkämpfen gegeneinander an. Der Sonntag startete mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Freiluftkonzert des Posaunenchors des Kirchenbezirks aus den Gondeln des Riesenrads. Am Montag klingt das Fest mit Familientag, Seniorennachmittag und abendlicher After-Work-Party aus.

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