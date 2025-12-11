Mitten in einer Aufführung an der Mailänder Scala muss der Dirigent Riccardo Chailly wegen Unwohlseins von der Bühne. Die Vorstellung wird abgebrochen, der Maestro kommt in die Klinik.
11.12.2025 - 09:33 Uhr
Der Dirigent Riccardo Chailly hat während einer Aufführung an der weltberühmten Mailänder Scala einen Schwächeanfall erlitten. Die Vorstellung der Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ musste abgebrochen und der 72 Jahre alte Italiener mit einem Krankenwagen in eine Klinik in der norditalienischen Metropole gebracht werden, wie die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete.