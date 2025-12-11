Mitten in einer Aufführung an der Mailänder Scala muss der Dirigent Riccardo Chailly wegen Unwohlseins von der Bühne. Die Vorstellung wird abgebrochen, der Maestro kommt in die Klinik.

Der Dirigent Riccardo Chailly hat während einer Aufführung an der weltberühmten Mailänder Scala einen Schwächeanfall erlitten. Die Vorstellung der Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ musste abgebrochen und der 72 Jahre alte Italiener mit einem Krankenwagen in eine Klinik in der norditalienischen Metropole gebracht werden, wie die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete.

Demnach hatte Chailly unmittelbar nach Ende des zweiten Akts des bekannten Werks wegen akuten Unwohlseins den Orchestergraben verlassen müssen. Das Publikum wartete rund 40 Minuten, ehe der künstlerische Koordinator des Opernhauses, Paolo Gavazzeni, dem Publikum erklärte, die Aufführung werde „aus Respekt vor dem Maestro“ nicht fortgesetzt.

Rettungssanitäter leisteten zunächst in der Garderobe des Dirigenten Erste Hilfe, wie der „Corriere della Sera“ berichtete. Anschließend wurde er mit einem Notarztwagen in ein kardiologisches Krankenhaus in der Nähe gebracht.

Dirigent seit Längerem mit Herzproblemen

Seit 2015 ist Chailly Musikdirektor der Mailänder Scala. Für den Dirigenten ist es jedoch die letzte Saison an dem Opernhaus, Ende 2026 läuft sein Vertrag aus. Der Südkoreaner Myung-Whun Chung soll die Scala ab 2027 musikalisch leiten.

Chailly befindet sich seit Längerem wegen eines Herzleidens in Behandlung. In der Vergangenheit musste er schon aus gesundheitlichen Gründen Termine absagen. Sein derzeitiger Zustand soll nicht kritisch sein. Seine Frau Gabriella erklärte nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, er habe die Nacht in dem Krankenhaus gut überstanden und seine Werte seien gut.