red/sid 02.12.2025 - 13:24 Uhr

Zlatan Ibrahimovic gehört zu den Fackelträgern für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo - und hat die Ehre auf seine Art kommentiert. „Wer sonst“, schrieb der einstige schwedische Fußballstar zu der Nachricht, dass er zu den insgesamt 10.001 Personen gehört, die das Olympische Feuer in Richtung des legendären Stadions San Siro bringen. Dort findet am 6. Februar die Eröffnungsfeier der 25. Olympischen Winterspiele statt.