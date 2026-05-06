Maillepark Bäume mit Lautsprechern in Esslingen – Was hat es damit auf sich?
Ein ungewöhnliches Kunstprojekt: Per Knopfdruck können im Esslinger Maillepark in den Bäumen montierte Lautsprecher aktiviert werden – es ertönt „Music for Aliens“.
Ein ungewöhnliches Kunstprojekt: Per Knopfdruck können im Esslinger Maillepark in den Bäumen montierte Lautsprecher aktiviert werden – es ertönt „Music for Aliens“.
Vögel zwitschern, Kinder kreischen, Jugendliche lachen, eine Schaukel quietscht, der Springbrunnen plätschert, ein Flugzeug brummt, in der Ferne jault eine Sirene – wer im Esslinger Maillepark, dem grünen Herzen der Innenstadt, eine Pause macht, hört jede Menge. Eine Open-Air-Ausstellung im Rahmen des Podium Musikfestivals sorgt noch bis zum 10. Mai für zusätzliche Klangerlebnisse: Per Knopfdruck können in den Bäumen montierte Lautsprecher aktiviert werden. Zu hören sind dann vier musikalische Kompositionen, die sich mit dem Festivalmotto „Music for Aliens“ beschäftigen.