Verdächtiger aus Esslingen angeklagt Stuttgarter IS-Prozess wegen mutmaßlicher Anschlagspläne beginnt

Ist Baden-Württemberg einem Anschlag des Islamischen Staats entgangen? Das will ein Gericht in den kommenden Monaten in Stuttgart klären. Die Aussage des angeklagten mutmaßlichen IS-Mitglieds könnte dabei helfen.