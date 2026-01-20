Urkundenfälschung im Amt? Einer Bürgermeisterin wird vorgeworfen, einen Ratsbeschluss zu ihren Gunsten geändert zu haben. Nun beginnt der Prozess.

red/dpa 20.01.2026 - 18:14 Uhr

Eine Bürgermeisterin aus dem Main-Tauber-Kreis steht ab Mittwoch (9.15 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen. Der parteilosen Kommunalpolitikerin wird Urkundenfälschung vorgeworfen. Die 55-Jährige soll laut Anklage im September 2019 den Wortlaut eines Gemeinderatsbeschlusses abgeändert haben, um ihre Befugnisse auszudehnen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.