Die Frau kam laut Mitteilung ins Krankenhaus und erlag dort am Dienstagmorgen ihren Verletzungen. Demnach wurde der 83-Jährige noch am Montag festgenommen und ein Tag später auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Unklar blieb zunächst, wer den Notruf gewählt hatte und ob der Mann flüchten wollte. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Tathergang.