Eheleute geraten laut Polizei im Main-Tauber-Kreis in Streit. Für die Frau endet die Auseinandersetzung tödlich. Was zu dem Fall bekannt ist.
13.05.2026 - 10:32 Uhr
Ein 83-Jähriger soll bei einem Streit in Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) seiner Frau tödliche Verletzungen zugefügt haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Demnach geriet das Ehepaar am Montagmorgen in einem Wohnhaus in Streit, dabei soll der Senior die 77-Jährige schwer verletzt haben.