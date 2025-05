Nach 25 Jahren auf der Mainau zieht sich Bettina Gräfin Bernadotte zurück. Was sie über den Abschied sagt – und was sie jetzt vorhat.

red/dpa 14.05.2025 - 12:41 Uhr

Nach 17 Jahren an der Spitze der „Blumeninsel“ Mainau steht für Noch-Insel-Chefin Bettina Gräfin Bernadotte eine persönliche Zäsur bevor. „Was genau ich in Zukunft machen werde, kann ich noch nicht sagen“, sagte die 50-Jährige dem „Südkurier“ in Konstanz. Sie freue sich jedenfalls auf eine neue Aufgabe und sei neugierig, was noch komme.