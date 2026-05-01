Voll, voller, am vollsten: Leonberg begrüßt den Wonnemonat ausgelassen und mit vielen Menschen. Richtig kuschelig ist es auf dem Eltinger Kirchplatz. Dort stellen die Aktiven des Kirbevereins den Maibaum auf. Die Birke haben sie vorher im Stadtwald geschlagen. Jetzt gibt sie dem Blick auf die Michaelskirche eine ganz besondere Note. Und wer vor lauter Maibaum-Gucken Hunger bekommt, kann sich mit Zwiebelkuchen vom Bäcker Steffen Marquart oder Gulasch vom Küchenmeister Klaus Bertleff stärken.

Hunger haben die Gäste auch ein paar hundert Meter weiter. Beim Maibockfest des THW reicht die Schlange vor dem Grillstand über den ganzen Platz. Dazu gibt es eine Premiere: Oberbürgermeister Tobias Degode schlägt das Fass an. Für das Stadtoberhaupt ist es nicht nur sein erster Fassanstich in Leonberg, sondern sein erster überhaupt, wie er grinsend verrät und den Zuschauern empfiehlt, etwas Abstand zu halten.

OB geht auf Nummer sicher

Doch zur Vorsicht gibt es keinen Anlass. Der Leonberger THW-Chef Daniel Lok und sein Stellvertreter Immanuel Munzinger assistieren dem OB dezent. Schon nach dem vierten Schlag läuft der Gerstensaft, Degode hämmert aber noch ein paar mal weiter. „Ich hab gedacht, sicher ist sicher“, sagt er nachher. Es schäumt anfangs ein bisschen, aber es schmeckt. Und viele Gäste stehen an, um sich vom Oberbürgermeister persönlich einen ausgeben zu lassen.

Dass es dem feiernden Volk am späteren Abend nicht kalt wird, dafür sorgt die Partyband „The Rogues“ mit einem Musikprogramm von Tina Turner bis Jan Delay. So lässt es sich trefflich in den Mai tanzen.

Auch anderswo: In Weil der Stadt wurde der Baum am 1. Mai unter den feierlichen Tönen des Fanfarenzugs auf dem Marktplatz aufgestellt, in Renningen wurden am Tag zuvor bunte Bänder zum Schmuck an den noch horizontalen Baum gebunden. Und in Hemmingen stand an diesem Maifeiertag ein besonderes Jubiläum an: 1986 hatte der inzwischen verstorbene Lehrer Manfred Gutbrod mit seinen Schülern die Tradition des Maibaumstellens neu belebt und diese Tradition vor exakt 40 Jahren mit einem Maitanz besiegelt. Damals wurden in der Region noch fleißig Bäume geklaut – Gutbrod bewachte das Hemminger Gewächs damals die ganze Nacht.