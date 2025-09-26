Mit einem solchen Erfolg des Flachter Maislabyrinths hat der CVJM Flacht nicht gerechnet. Die erste Labyrinthsaison endet am Sonntag. Wie wird es weitergehen?
26.09.2025 - 18:04 Uhr
Die erste Labyrinthsaison im Maisfeld in Flacht geht zu Ende. Die letzte Gelegenheit, sich zu verirren und herauszufinden, bietet sich am Sonntag, 28. September. Zehn Wochen lang lockten die gewachsenen grünen Wände aus meterhohen Maispflanzen Kinder und Familien an. Was als Experiment begann, entwickelte sich zu einem Sommererfolg.