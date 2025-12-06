Inter Miami ist Favorit und geht durch ein Eigentor früh in Führung - dann aber übernehmen die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller die Kontrolle. Feiern dürfen allerdings Messi, Beckham und Co.
06.12.2025 - 22:46 Uhr
Fort Lauderdale - Die Vorlagen von Lionel Messi haben das Finale um den MLS Cup entschieden und Thomas Müller die Krönung seiner ersten Monate bei den Vancouver Whitecaps verwehrt. Zu Hause gewann Inter Miami 3:1 (1:0) gegen die Mannschaft des Ex-Weltmeisters, der 2014 den Titel in einem Finale gegen Messis Argentinien gewonnen hatte.