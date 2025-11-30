Müller gegen Messi in einem Finale - das gab es zuletzt beim deutschen WM-Sieg 2014 in Brasilien. Nun kommt es im Endspiel um die Meisterschaft der MLS erneut dazu: Vancouver muss nach Miami.
San Diego - Vor dem Final-Wiedersehen mit Lionel Messi hakte Thomas Müller die nächste Siegerehrung schnell ab. "Es geht nicht darum, für die Western Conference irgendeinen Pokal entgegenzunehmen, sondern wir wollen das ganz große Ding holen und da werden wir uns jetzt darauf einstellen", sagte der 36-Jährige nach dem 3:1 (3:0) seiner Vancouver Whitecaps gegen San Diego FC und den Einzug ins Finale um den MLS Cup gegen Inter Miami am kommenden Wochenende. "Dafür trainierst du, dafür machst du das Ganze", sagte Müller. Elf Jahre nach dem WM-Sieg in Brasilien ist das Spiel in der deutschen Nacht zu Sonntag (3.00 Uhr MEZ/Apple TV) erst das zweite Final-Duell mit Messi.