Drei Siege fehlen den Whitecaps zum Titel in der MLS - die heiße Phase ist wie gemacht für Thomas Müller. Erstmals in dieser Saison ist das Stadion ausverkauft. Auch, weil Müller Klartext spricht.
20.11.2025 - 08:30 Uhr
Vancouver - Ob nun Playoffs in der Major League Soccer oder die heiße Phase eines großen Turniers, mit K.o.-Spielen kennt sich Thomas Müller aus. "Ein Spiel entscheidet - siegen oder fliegen. Beim DFB-Pokal oder bei Weltmeisterschaften ist es ab dem Achtelfinale auch nicht anders", erklärt der Weltmeister von 2014 vor dem Playoff-Duell mit dem Los Angeles FC am Samstag (Ortszeit) in einem Interview dem "Kicker".