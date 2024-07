Tiger Woods und Rory McIlroy scheitern krachend bei der British Open. Für einen der beiden Golf-Stars ist die Saison zu Ende. Zwei Deutsche fühlen sich dagegen an der schottischen Küste sehr wohl.

dpa 19.07.2024 - 22:43 Uhr

Troon - Golf-Superstar Tiger Woods erlebt bei der 152. British Open an der schottischen Westküste ein sportliches Debakel und zieht Konsequenzen. Nach dem vorzeitigen Aus bei dem Major-Turnier in Troon erklärte der inzwischen 48 Jahre alte Kalifornier seine Saison für beendet. Mit Tagesergebnissen von 79 und 77 Schlägen auf dem anspruchsvollen Par-71-Kurs des Royal Troon Golf Clubs scheiterte der 15-malige Major-Sieger klar am Cut. Woods benötigte auf den beiden Runden 21 Schläge mehr als der zur Halbzeit führenden Ire Shane Lowry (135 Schläge).