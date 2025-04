Augusta - Deutschlands Golf-Ikone Bernhard Langer droht beim letzten Auftritt beim legendären Masters-Turnier in Augusta das vorzeitige Aus. Der inzwischen 67-Jährige aus Anhausen liegt nach Runden von 74 und 73 Schlägen knapp unterhalb der Cutlinie, die über die Qualifikation für die beiden finalen Runden am Wochenende entscheidet. Es sieht aus, dass der Masters-Champion von 1985 und 1993 den Cut im Augusta National Golf Club verpasst. Allerdings hatten noch nicht alle 95 Spieler die zweite Runde beendet.

Bis zur 15. Spielbahn standen die Chancen gut, dass Langer sicher zu den beiden entscheidenden Runden antreten kann. Doch der Routinier schlug auf dem Par 5 seinen Ball mit dem dritten Schlag ins Wasser. Am Ende benötigte er am 15. Loch sieben Schläge. Auch am Schlussloch leistete sich Langer einen Fehlschlag. Beim entscheidenden Putt zum Par lief sein Ball hauchdünn am Loch vorbei.

Masters-Abschied nach 40 Jahren

Langer hatte zuvor angekündigt, zum letzten Mal bei dem Major-Turnier im US-Bundesstaat Georgia anzutreten. Mit seinem ersten Masters-Triumph vor 40 Jahren hatte der schon lange in den USA lebende Schwabe Golf in Deutschland schlagartig ins Rampenlicht gerückt. 1993 sicherte er sich erneut das legendäre grüne Jackett für den Sieger. In Zukunft will sich Langer nur noch auf die Turniere der US-Senioren-Tour konzentrieren.